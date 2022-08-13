Конкурс

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе национальных видеороликов

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Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, комитета Госдумы по делам национальностей и правительства Тюменской области, проводит II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ».

В роли соорганизаторов мероприятия выступают органы государственной власти субъектов России и органы местного самоуправления.

Участниками конкурса могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а также теле и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Прием заявок осуществляется по 31 августа 2022 года.

В целях повышения качества присылаемых работ организаторы подготовили образовательный видеокурс по созданию роликов на национальную тематику. Мастер-классы опубликованы на официальных ресурсах конкурса «МЫ».

Подробную информацию о втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов можно узнать на сайте мыконкурс. рф. Официальная группа «ВКонтакте»: vk. com/wekonkurs.

Цель проведения мероприятия — укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие национальной культуры народов России, формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к родине, ее истории, культуре, национальным традициям.

Отмечается, что в этом году организаторы выделили дополнительную номинацию «Видеоклипы», и теперь в конкурсе уже пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеоклипы»; «Видеорепортажные ролики»; «Документальный ролик».

Эксперты будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудии могут представить не более двух работ, причем как в одной, так и в разных номинациях.

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