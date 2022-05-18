Горячая линия

Жителей Ингушетии приглашают задать вопрос о проведении ЕГЭ руководителю Рособрнадзора в прямом эфире

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Руководитель Рособрнадзора 19 мая ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году, об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

Отмечается, что руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в основной и дополнительный периоды 2022 года, процедуры проведения экзаменов, особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников, содержания экзаменационных материалов, противоэпидемиологических мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов, процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2022 году.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

— по электронной почте: ege2022@obrnadzor. gov. ru;
— в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии. Начало мероприятия — в 11:00 мск. Телефон для справок: +7 (495) 608-61-77.

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