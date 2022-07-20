Субботник

Жителей Назрановского района Ингушетии призвали принять участие в акции «Вода России»

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Глава администрации Муса Муталиев призвал жителей Назрановского района Ингушетии принять участие в субботнике.

«В эту субботу, 23 июля, в 9 часов в сельском поселении Барсуки вдоль русла реки «Назранка» пройдет субботник в рамках федерального проекта «Вода России». Убедительная просьба принять активное участие в данной акции», — говорится в обращении.

Муталиев отметил, что такие мероприятия «напоминают людям о том, что каждый должен поддерживать чистоту в месте, где он живет».

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