Жителей Назрановского района Ингушетии призвали принять участие в акции «Вода России»

«В эту субботу, 23 июля, в 9 часов в сельском поселении Барсуки вдоль русла реки «Назранка» пройдет субботник в рамках федерального проекта «Вода России». Убедительная просьба принять активное участие в данной акции», — говорится в обращении.

Муталиев отметил, что такие мероприятия «напоминают людям о том, что каждый должен поддерживать чистоту в месте, где он живет».