Жителей отдаленного ингушского села до конца года обеспечат бесперебойным водоснабжением

«Побывал сегодня на месте строительства насосной станции и водопровода в сельском поселении Вознесенское для водоснабжения села Аки-Юрт, в котором проживает 1600 человек. Объект стоимостью более 20 млн руб. готов на 70%. Специалистами уже проложено 4 тыс. метров водопроводных труб, которые соединяют насосную станцию с магистралью, ведущей к сельскому поселению Аки-Юрт. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу воды местным жителям», — пишет Глава региона.

По его словам, новый комплекс питается западной ветвью Алханчуртского канала со стороны сельского поселения Южное.

«Объект планируем сдать в декабре текущего года. Строительство водонасосной станции стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», — добавил Калиматов.