Жители города Сунжа Ингушетии отметили День Победы различными акциями

Сунженцы пронесли по центральной площади портреты героев войны. Участников шествия встречали песнями военных лет.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий в самом молодом городе республики провели акцию «Георгиевская ленточка». В ней участвовали представители органа местного самоуправления, общественники и волонтеры. Также к празднику здесь благоустроили центральные улицы, площадки, главные достопримечательности.

Георгиевская ленточка — символ Победы. Для миллионов людей она является символом памяти, связи поколений и воинской славы.

Как сообщил газете «Ингушетия» мэр города Аслан Умаров, в этот знаменательный день жители вспоминают героические и трагические страницы Великой Отечественной войны, которые стали тяжелым испытанием для каждой семьи.

«Хочу выразить ветеранам огромную благодарность за стойкость, мужество и отвагу. Ведь только благодаря их героизму новые поколения растут в мире и спокойствии. В этот радостный праздник Победы я от всей души желаю ветеранам и труженикам тыла здоровья, внимания и заботы близких, всем сунженцам — мирного неба над головой, добра и взаимопонимания», — сказал глава муниципалитета.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что третья школа сельского поселения Нестеровское Сунженского района присоединилась к Всероссийской акции «Сад Памяти».

В 77-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной Войне в акции приняли участие 77 человек, в числе которых школьники, родители, юнармейцы, старейшины села.

Все они дружно высадили молодые саженцы во дворе общеобразовательной организации. По завершении акции патриоты выпустили в воздух 77 шаров оранжевого и черного цветов, ассоциирующихся с георгиевской ленточкой.