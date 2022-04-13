Жители Ингушетии купят подержанное авто, если 4 года будут откладывать по 50% дохода — эксперты

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Жителям Забайкалья потребуется 2,5 года для того, чтобы накопить на подержанный автомобиль при условии, что они будут откладывать 50% своего дохода, сообщает сайт для автолюбителей «Дром».

«Эксперты посчитали, что быстрее всего подержанную машину смогут купить жители Москвы и Санкт-Петербурга — накопить на авто у них получится меньше чем за три года. Дольше всего откладывать деньги потребуется в Республике Ингушетия — 4 года, и Кабардино-Балкарской Республике — 4,1 года», — говорится в сообщении.

В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года, чтобы накопить на подержанный автомобиль.

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