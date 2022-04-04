Жители Ингушетии смогут бесплатно проверить работу тонометров артериального давления

В Минздраве Ингушетии сообщили, что акция пройдет с 6 по 8 апреля текущего года в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В ходе поверки метрологи дадут заключение о показаниях прибора, а при необходимости — и советы по устранению неисправностей.

Проверить, как работает тонометр, можно будет в нескольких филиалах Северо-Кавказского государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. В Назрани принять участие в акции можно в ГБУ «ИРКБ имени А. О. Ахушкова», расположенном на улице Гайрбек-Хаджи, 59.