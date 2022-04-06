Жители Ингушетии смогут предложить свою идею по развитию страны в рамках форума
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Фондом «Росконгресс» организует форум «Сильные идеи для нового времени», целью которого является выбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Ингушетии.
«Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством — важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан», — цитирует пресс-служба слова Помощника Президента России, председателя оргкомитета форума Максима Орешкина.
Основные этапы:
• Cбор идей: идет на крауд-платформе ideas.roscongress.org и продлится до 22 апреля
• До 6 мая региональная экспертная сеть отберёт топ-1000 идей
• До начала июня председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей
• Начало июля — очный форум, представление топ-10 идей главе государства.
Идею может подать любой неравнодушный гражданин на краудсорсинговую платформу ideas.roscongress.org