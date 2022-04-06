Жители Ингушетии смогут предложить свою идею по развитию страны в рамках форума

«Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством — важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан», — цитирует пресс-служба слова Помощника Президента России, председателя оргкомитета форума Максима Орешкина.

Основные этапы:

• Cбор идей: идет на крауд-платформе ideas.roscongress.org и продлится до 22 апреля

• До 6 мая региональная экспертная сеть отберёт топ-1000 идей

• До начала июня председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей

• Начало июля — очный форум, представление топ-10 идей главе государства.

Идею может подать любой неравнодушный гражданин на краудсорсинговую платформу ideas.roscongress.org