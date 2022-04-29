Жители Ингушетии смогут вступить в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

«Жители республики могут отправить письма потенциальным донорам костного мозга. Проект нужен и востребован по всей России. Для этого нужно зайти в личный кабинет Национального РДКМ, где есть возможность бесшовного отслеживания писем и точечных оповещений», — сказал собеседник.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm. ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных.

Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца — её оплачивает Почта России.

УФПС Ингушетии включает 3 почтамта, 1 участок курьерской доставки, 55 стационарных отделений. Предприятие объединяет более 530 сотрудников, в том числе более 165 почтальонов. Доставку почты осуществляют более 13 автомобилей.