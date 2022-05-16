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Жители Малгобека выберут лучшие дизайн-проекты для благоустройства

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До 30 мая включительно жители Малгобека смогут выбрать понравившиеся дизайн-проекты благоустройства по четырем территориям, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Все жители региона старше 14 лет, которые еще не успели проголосовать, могут это сделать до 30 мая включительно. Дизайн-проекты представлены по четырем территориям, а именно: ул. Кооперативная, 27-го Партсъезда, Партизанская, Гагарина. Для каждой территории на выбор представлены по два дизайн-проекта благоустройства, подготовленных с учетом обращений и предложений граждан», — говорится в сообщении.

Отдать свой голос можно как на платформе 06.gorodsreda. ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой̆.

Все территории благоустроят в 2022 году по дизайн-проектам, которые наберут наибольшее количество голосов. Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения голосования.

Голосование запущено 26 апреля Минстроем России и АНО «Диалог Регионы» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

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