Жительница Чечни пыталась откупиться от незаконной продажи алкоголя в Ингушетии

«По версии следствия, в магазине на улице Свердлова в Сунже в ходе оперативно-разыскного мероприятия продавщица сбыла 2 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, не отвечающей требованиям безопасности жизни. В ходе осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты около 500 аналогичных бутылок. Находившаяся в этот момент в магазине знакомая женщины, уроженка Чечни, предложила сотруднику взятку в сумме 40 тыс. рублей за не составление материала в отношении продавца спиртосодержащей продукции», — говорится в сообщении.

В отношении жительницы Чечни возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

Уголовное дело прокурором направлено в Сунженский районный суд для рассмотрения по существу.