Мошенничество

Жительница Чечни в Ингушетии получила условный срок за махинации с материнским капиталом

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Магасским районным судом вынесен приговор 48-летней жительнице Чечни, признанной виновной в мошенничестве с материнским капиталом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По словам собеседника издания, установлено, что женщина в январе 2017 года представила в отделение ПФР по региону подложное свидетельства о рождении в 2012 году ребенка, а также документ о временной регистрации в городе Малгобеке. Затем, используя фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества в Назрани, она незаконно получила 453 тыс. рублей.

С учетом частичного возмещения причиненного государству ущерба фигурантке назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной оставшейся суммы.

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