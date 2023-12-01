Жительница Чечни в Ингушетии получила условный срок за махинации с материнским капиталом
Магасским районным судом вынесен приговор 48-летней жительнице Чечни, признанной виновной в мошенничестве с материнским капиталом, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По словам собеседника издания, установлено, что женщина в январе 2017 года представила в отделение ПФР по региону подложное свидетельства о рождении в 2012 году ребенка, а также документ о временной регистрации в городе Малгобеке. Затем, используя фиктивный договор купли-продажи недвижимого имущества в Назрани, она незаконно получила 453 тыс. рублей.
С учетом частичного возмещения причиненного государству ущерба фигурантке назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с осужденной оставшейся суммы.