Прокуратура

Жительница Ингушетии добилась от чиновников ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет

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Прокуратура Ингушетии защитила права местной жительницы на получение ежемесячной денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет. Женщине неправомерно отказали из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что женщина 18 мая 2022 года обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении указанной выплаты. Отделением было принято решение об отказе в назначении данной выплаты по причине превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. В последующем, в ходе проверки прокуратуры по ее обращению, пересмотрено и принято решение о назначении ей ежемесячной денежной выплаты в размере 50% от МРОТ региона», — говорится в сообщении.

Вместе с тем решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты, однако установленные законодательством сроки были нарушены.

В целях устранения причин и условий, способствовавших допущению нарушений прокуратурой в отделение Пенсионного фонда России внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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