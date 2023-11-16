Жительница Ингушетии обвиняется в 24 эпизодах мошенничества на 160 тыс. рублей
Ранее судимая 24-летняя жительница Сунжи обвиняется в 24-х эпизодах мошенничества, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.
Отмечается, что обвиняемая с июня 2022-го по май текущего года в социальных сетях размещала объявления с заведомо ложными сведениями о продаже бытовой техники, предметов мебели и оказании услуг по получению различных выплат.
24 человека перевели женщине около 160 тыс. рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд.