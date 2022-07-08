Жительница Ингушетии отделалась штрафом за кражу денег из банкомата

«Судом установлено, что женщина в марте 2022 года в Назрани присвоила себе обнаруженные в банкомате в отсеке для выдачи денежных средств неполученные клиентом 50 тыс. рублей. Уже через несколько дней сотрудниками полиции была установлена ее причастность к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.

Приговором суда она признана виновной в инкриминируемом деянии и ей с учетом полного возмещения причиненного ущерба потерпевшему, наличия на иждивении несовершеннолетних детей ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.