Штраф

Жительница Ингушетии отделалась штрафом за кражу денег из банкомата

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Жительница Ингушетии, укравшая 50 тыс. из банкомате, освобождена от уголовной ответственности Магасским районным судом республики из-за наличия у нее на иждивении 6 несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что женщина в марте 2022 года в Назрани присвоила себе обнаруженные в банкомате в отсеке для выдачи денежных средств неполученные клиентом 50 тыс. рублей. Уже через несколько дней сотрудниками полиции была установлена ее причастность к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.

Приговором суда она признана виновной в инкриминируемом деянии и ей с учетом полного возмещения причиненного ущерба потерпевшему, наличия на иждивении несовершеннолетних детей ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

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