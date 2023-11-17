Жительница Ингушетии отправила посылку с сильнодействующим веществом в Австрию
Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Назрани совместно с коллегами из Минераловодской таможни в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что владелица интернет-магазина в конце августа этого года из почтового отделения в городе отправила в Австрию посылку, содержавшую 90 капсул препарата «Черная пантера».
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону, в начале октября международная посылка вернулась отправительнице в связи с отказом таможни в выпуске за пределы России. По заключению эксперта Минераловодской таможни порошкообразное вещество из капсул содержит в своем составе сибутрамин, который внесен в список сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный постановлением правительства России.
Женщина дала признательные показания по данному факту, в ее действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК России.
Максимальный срок лишения свободы за инкриминируемое деяние — 7 лет.