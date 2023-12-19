Жительница Ингушетии перевела мошеннику 25 тыс. рублей

Переписываясь с местной жительницей, мужчина представился как сотрудник отделения Социального фонда по Ингушетии, заверил ее, что имеет возможность подать заявление на получение универсального пособия со стопроцентным одобрением. За услугу он потребовал 25 тыс. рублей, которые женщина перечислила на указанный им банковский счет.

Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Сунженский районный суд.