Жительница Ингушетии перевела мошеннику 25 тыс. рублей
В мошенничестве обвиняется 45-летний житель республики, который в октябре этого года разместил на сайте бесплатных объявлений заведомо ложные сведения об оказании услуг по оформлению заявления на получение единого пособия на детей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.
Переписываясь с местной жительницей, мужчина представился как сотрудник отделения Социального фонда по Ингушетии, заверил ее, что имеет возможность подать заявление на получение универсального пособия со стопроцентным одобрением. За услугу он потребовал 25 тыс. рублей, которые женщина перечислила на указанный им банковский счет.
Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Сунженский районный суд.