Жительница Ингушетии подозревается в покушении на дачу взятки

По данным следствия, 16 марта текущего года подозреваемая, находясь в помещении торгового павильона в городе Назрани, в связи с проводимой в отношении нее проверкой сообщения об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обратилась к сотруднику полиции с просьбой о прекращении в отношении нее процессуальной проверки и не принятию мер уголовно-правового характера.

Женщина предложила правоохранителю 30 тыс. рублей, а затем передала денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей.

Однако она не смогла довести преступление до конца, так как сотрудник полиции от получения денежного вознаграждения отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.