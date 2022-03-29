Следком

Жительница Ингушетии подозревается в покушении на дачу взятки

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В отношении 59-летней жительницы Ингушетии возбуждено уголовное дело, она подозревается в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 16 марта текущего года подозреваемая, находясь в помещении торгового павильона в городе Назрани, в связи с проводимой в отношении нее проверкой сообщения об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обратилась к сотруднику полиции с просьбой о прекращении в отношении нее процессуальной проверки и не принятию мер уголовно-правового характера.

Женщина предложила правоохранителю 30 тыс. рублей, а затем передала денежное вознаграждение в сумме 10 тысяч рублей.

Однако она не смогла довести преступление до конца, так как сотрудник полиции от получения денежного вознаграждения отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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