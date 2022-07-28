Жительница Ингушетии попала под следствие за фейки об армии

«По данным следствия, 27 июня подозреваемая, находясь за пределами РФ, в аккаунте социального мессенджера разместила обращение, доступное для просмотра неограниченному кругу лиц, с ложной информацией об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан», — сказал представитель ведомства.

Действия 40-летней женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также местонахождение фигурантки.