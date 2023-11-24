Жительница Ингушетии потеряла 117 тыс. рублей при покупке смартфона

По объявлению, размещенному в популярной социальной сети, девушка решила приобрести iPhone 15 Pro Max. В счет оплаты она перевела «продавцу» 117 тыс. рублей, смартфона не получила и деньги потеряла.

В отношении неустановленного лица следственным отделом МО МВД России «Сунженский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

В ведомстве напомнили, что нельзя доверять звонкам, письмам, сообщениям и объявлениям незнакомых лиц, предлагающих купить онлайн товары по низкой цене.