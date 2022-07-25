Жительница Ингушетии при получении кредита оформила поручителем знакомую без ее ведома

В кредитном договоре о поручительстве физического лица женщина в качестве поручителя указала знакомую, без ведома последней, и подписала договор от ее имени, в результате чего ей одобрили потребительский кредит на вышеуказанную сумму.

Полученные деньги гражданка потратила по своему усмотрению, выплаты по кредиту не осуществляла, кредиторская задолженность составила 540 тыс. рублей.

По данному факту у получательницы кредита принята явка с повинной, в ее действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК России, сообщает пресс-служба МВД по региону.