Мошенничество

Жительница Ингушетии «продала» муниципальную квартиру

0

57-летняя жительница города Назрани Ингушетии предстанет перед судом за мошенничество с жильем, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, женщина, зная, что ей не удастся выполнить взятые на себя обязательства, ввела свою знакомую в заблуждение, относительно принадлежности ей 3-комнатной квартиры и поэтапно 2020-2021 годах получила денежные средства в размере 950 тыс. рублей. Фактически квартира принадлежала на праве собственности муниципалитету.

Осознав, что она стала жертвой мошенницы, потерпевшая обратилась за защитой своих прав в полицию.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В ряде населенных пунктов Ингушетии 27 апреля отключат свет
Суд в Ингушетии оштрафовал жителя Ставрополя за неудачный «магический обряд» на 167 тыс. рублей
Северо-Кавказский гуманитарный колледж инноваций передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свои издания
Житель Ингушетии отправился в колонию за незаконный оборот оружия и наркотиков
Юные технари из Ингушетии заняли призовые места на соревнованиях в Курске
В Ингушетии прошел республиканский фестиваль патриотической песни «Нас песня к Победе вела»
Родственникам погибших при защите Донбасса военнослужащих из Ингушетии вручены государственные награды
В Ингушетии свыше 3,5 тыс. семьям раздадут жертвенное мясо в преддверии Ид аль-Фитр
Сопровождающие группы детей взрослые могут посетить музей ИЗО Ингушетии бесплатно
В Ингушетии гражданка Таджикистана вовлекла свою дочь в попрошайничество
Пять новых случаев Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

Главное

Яндекс.Метрика

 