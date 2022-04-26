Жительница Ингушетии «продала» муниципальную квартиру

По версии следствия, женщина, зная, что ей не удастся выполнить взятые на себя обязательства, ввела свою знакомую в заблуждение, относительно принадлежности ей 3-комнатной квартиры и поэтапно 2020-2021 годах получила денежные средства в размере 950 тыс. рублей. Фактически квартира принадлежала на праве собственности муниципалитету.

Осознав, что она стала жертвой мошенницы, потерпевшая обратилась за защитой своих прав в полицию.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд региона.