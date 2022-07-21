Жительница Ингушетии выдумала ДТП с гибелью мужа для получения страховых выплат

«На 24-летнюю девушку завели дело по статье 159.5 УК России (мошенничество в сфере страхования). Правоохранительные органы установили, что подозреваемая незаконно получила выплаты в размере 475 тыс. из страховой компании по случаю, связанному с гибелью 12 апреля минувшего года в ДТП ее мужа 1991 года рождения», — сказал собеседник.

По его словам, при проверке выяснилось, что упомянутой автомобильной аварии не было, как и супруга с указанной ею фамилией. Девушка просто-напросто предоставила в страховую компанию подложные документы для получения страховой выплаты. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.