Мошенничество

Жительница Ингушетии выдумала ДТП с гибелью мужа для получения страховых выплат

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Жительница горного Джейрахского района попала под следствие за махинации со страховыми выплатами, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«На 24-летнюю девушку завели дело по статье 159.5 УК России (мошенничество в сфере страхования). Правоохранительные органы установили, что подозреваемая незаконно получила выплаты в размере 475 тыс. из страховой компании по случаю, связанному с гибелью 12 апреля минувшего года в ДТП ее мужа 1991 года рождения», — сказал собеседник.

По его словам, при проверке выяснилось, что упомянутой автомобильной аварии не было, как и супруга с указанной ею фамилией. Девушка просто-напросто предоставила в страховую компанию подложные документы для получения страховой выплаты. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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