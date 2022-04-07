Жительнице Ингушетии грозит крупный штраф и тюрьма за фиктивную прописку иностранцев

«Установлено, что женщина в декабре 2021 года отразила в соответствующих документах факт постоянного пребывания двух иностранцев в ее доме в Сунже. При этом ей было известно, что они в указанном домовладении проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не предоставлялось и впоследствии после постановки на учет они там не проживали.

Фиктивной постановкой на учет она лишила возможности правоохранителей осуществлять контроль за соблюдением иностранцами правил миграционного учета и их передвижения на территории страны», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.