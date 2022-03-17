Жительнице Ингушетии незаконно «выделили» земельный участков площадью 700 квадратных метров

По данным следствия, в апреле 2018 года должностные лица администрации сельского поселения Плиево Назрановского района республики при отсутствии законных оснований выдали выписку из похозяйственной книги 44-летней местной жительнице, куда были внесены заведомо ложные сведения о наличии у нее в собственности земельного участка площадью 700 квадратных метров, хотя участок ей в установленном порядке не выделялся.

Данные документы послужили основанием для регистрации управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ингушетии права собственности на данный земельный участок стоимостью около 300 тыс. рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов государства.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.