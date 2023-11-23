Жительнице Ингушетии пересчитали пенсию после вмешательства прокуратуры

В ходе проверки по обращению женщины установлено, что ревизионной комиссией СФР был снижен размер пенсии заявительницы до подтверждения сведений о зарплате в монтажно-строительной организации «Малгобекское» в 1990-1992 годах. Имеющаяся в пенсионном деле справка от 1992 года содержала ошибку в имени пенсионерки. Подтвердить факт работы в указанной организации не представилось возможным ввиду ее ликвидации. Поэтому с 1 января текущего года женщине ежемесячно недодавали по 5 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подтверждения тождественности заявителя и лица, указанного в справке о зарплате.

Малгобекский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства, заявительнице произведен перерасчет размера пенсии, удержанные за указанный период около 80 тыс. рублей выплачены в полном объеме.