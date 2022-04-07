Жительницу Ингушетии уличили в хищении свыше 3,9 млн рублей соцвыплат
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы, которая обвиняется в хищении социальных выплат на сумму более 3,9 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии следствия, злоумышленница в 2010 году представила в региональное отделение ФСС России по Ингушетии подложные документы о произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья. В результате обвиняемая в течение 11 лет незаконно получала единовременную и ежемесячные страховые выплаты на общую сумму более 3,9 млн рублей. В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, на имущество обвиняемой наложен арест», — говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.