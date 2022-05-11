Жителя Дагестана будут судить в Ингушетии за ДТП с пострадавшим

По версии следствия, мужчина в июне прошлого года, управляя автомобилем марки «ГАЗ-3302», на ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, под управлением местного жителя.

В результате 57-летнему водителю иномарки причинены тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.