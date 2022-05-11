Прокуратура

Жителя Дагестана будут судить в Ингушетии за ДТП с пострадавшим

0

48-летний житель столицы Дагестана предстанет перед судом за совершение в Ингушетии ДТП, в котором пострадал водитель автомобиля, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина в июне прошлого года, управляя автомобилем марки «ГАЗ-3302», на ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, под управлением местного жителя.

В результате 57-летнему водителю иномарки причинены тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд республики для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пограничники Ингушетии провели со школьниками мероприятие в честь 77-летия Победы
В Ингушетии загорелся автомобиль марки BMW
В условиях санкций центр «Мой бизнес» в Ингушетии организовал «горячую линию»
Герой Труда из Ингушетии Марем Богатырева посетила Парад Победы в Москве
Ингушский шахматист Инаркиев добился успехов в составе мужской сборной Москвы на турнире в Сочи
Заведующая детсадом в Ингушетии с помощью «мертвых душ» похитила свыше 2,3 млн рублей
Количество заразившихся Covid-19 в Ингушетии за два дня выросло до 21 человека
Роструд напомнил выходных с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России
Регионы смогут получить бюджетные кредиты на погашение долгов по рыночным заимствованиям
В городе Назрани Ингушетии завершилось строительство новой школы на 720 мест
В Ингушетии передано в суд дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ

Главное

Яндекс.Метрика

 