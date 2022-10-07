Наркотики

Жителя Ингушетии будут судить за хранение героина в особо крупном размере

0

Прокуратурой города Назрани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Ингушетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина, в апреле 2022 года в Москве бесконтактным способом приобрел героин, часть из которого он употребил. После чего, на автобусе он перевез наркотики в республику. По прибытию в город Назрань, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции с поличным. В ходе личного досмотра у него изъят героин, массой более 94 гр.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В НС Ингушетии внесен проект закона об оказании мобилизованным и членам их семей бесплатной юридической помощи
Обновленный после капитального ремонта Сунженский РДК посетила министр культуры Ингушетии
Школьникам села Барсуки Ингушетии рассказали о Малгобекской оборонительной операции
Министр культуры Ингушетии посетила стройплощадку дома культуры в селе Гайрбек-Юрт
В школе искусств Ингушетии прошло посвящение первоклассников в музыканты
Форелевое хозяйство для туристов запустят в горах Ингушетии к 2026 году
Музей ИЗО Ингушетии представил выставку на фестивале «Мир Кавказу»
В городе Сунжа Ингушетии открыли благоустроенную улицу Моздокская
В Ингушетии проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ
Ингушские футболисты снова включены в символическую сборную ЮФЛ
В селе Яндаре Ингушетии прошел конкурс среди девочек на знание Священного Корана

Главное

Яндекс.Метрика

 