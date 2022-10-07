Жителя Ингушетии будут судить за хранение героина в особо крупном размере

По версии следствия, мужчина, в апреле 2022 года в Москве бесконтактным способом приобрел героин, часть из которого он употребил. После чего, на автобусе он перевез наркотики в республику. По прибытию в город Назрань, обвиняемый был задержан сотрудниками полиции с поличным. В ходе личного досмотра у него изъят героин, массой более 94 гр.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.