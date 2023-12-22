Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за хранение золота на 45,5 млн рублей

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В незаконном хранении драгоценных металлов в крупном размере признан виновным 59-летний житель республики, сообщили «Ингушетии» в прокуратуре региона.

Отмечается, что мужчина в 2015 году в городе Чите Забайкальского края приобрел 7,6 кг золота в виде слитков и россыпи стоимостью 45,5 млн рублей, которое хранил там в тайнике в течение 8 лет.

В октябре этого года обвиняемый поместил золото в тайник, оборудованный уже в кузове автомобиля, и перевез его в Ингушетию. По приезде в республику он был задержан сотрудниками УФСБ России по региону.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Малгобекский городской суд.

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