Жителя Ингушетии будут судить за кражу иномарки

По версии следствия, злоумышленник, вечером 2 июня текущего года с помощью эвакуатора совершил кражу автомобиля марки «Мерседес — S420I» в Магасе.

Таким образом, он причинил владельцу иномарки значительный материальный ущерб на сумму более 168 тыс. рублей. После этого, мужчина скрылся с места совершения преступления, а похищенный автомобиль вскоре сбыл третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.