Жителя Ингушетии будут судить за кражу иномарки
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в краже с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, злоумышленник, вечером 2 июня текущего года с помощью эвакуатора совершил кражу автомобиля марки «Мерседес — S420I» в Магасе.
Таким образом, он причинил владельцу иномарки значительный материальный ущерб на сумму более 168 тыс. рублей. После этого, мужчина скрылся с места совершения преступления, а похищенный автомобиль вскоре сбыл третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.