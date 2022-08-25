Кража

Жителя Ингушетии будут судить за кражу иномарки

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в краже с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, злоумышленник, вечером 2 июня текущего года с помощью эвакуатора совершил кражу автомобиля марки «Мерседес — S420I» в Магасе.

Таким образом, он причинил владельцу иномарки значительный материальный ущерб на сумму более 168 тыс. рублей. После этого, мужчина скрылся с места совершения преступления, а похищенный автомобиль вскоре сбыл третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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