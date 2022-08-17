Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение пистолета и патронов
43-летнего жителя Назрановского района Ингушетии будут судить за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии дознания, мужчина хранил по месту своего жительства пистолет конструкции Макарова и 14 патронов, калибра 9 мм.
Оружие и боеприпасы были изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в июле 2022 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд региона.