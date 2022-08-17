Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение пистолета и патронов

По версии дознания, мужчина хранил по месту своего жительства пистолет конструкции Макарова и 14 патронов, калибра 9 мм.

Оружие и боеприпасы были изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов в июле 2022 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд региона.