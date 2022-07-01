Оружие

Жителя Ингушетии будут судить за незаконный оборот оружия

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Житель сельского поселения Долаково Назрановского района Ингушетии предстанет перед судом за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии дознания, мужчина незаконно хранил пистолет модели JERICHO 941 PSL и 16 патронов калибра 9×19 мм в салоне своего автомобиля марки „Тойота-Камри“. Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции в мае 2022 года в ходе оперативно-разыскного мероприятия», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК России (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.

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