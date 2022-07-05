Жителя Ингушетии будут судить за незаконный оборот«Прегабалина» и «Тропикамида»

По версии следствия, мужчина, в марте текущего года в городе Магасе с целью последующего сбыта приобрел и хранил при себе 11 капсул «Прегабалина» и 15 полимерных флаконов «Тропикамида».

Сильнодействующие вещества были обнаружены и изъяты в ходе личного досмотра сотрудниками управления уголовного розыска МВД по региону.

Дело прокурором направлено в Магасский районный суд.