Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за незаконный оборот«Прегабалина» и «Тропикамида»

0

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, мужчина, в марте текущего года в городе Магасе с целью последующего сбыта приобрел и хранил при себе 11 капсул «Прегабалина» и 15 полимерных флаконов «Тропикамида».

Сильнодействующие вещества были обнаружены и изъяты в ходе личного досмотра сотрудниками управления уголовного розыска МВД по региону.

Дело прокурором направлено в Магасский районный суд.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
ЦУР Ингушетии будет направлять судебным приставам поступающие в систему мониторинга обращения
Воспитанники клуба «Магас Боксинг» из Ингушетии завоевали 6 медалей на турнире в Ессентуках
Сборная Ингушетии заняла четвертое место на соревнованиях кубок академии регби «Юг-2022»
Жителя Ингушетии заставили уплатить штраф за использование поддельного водительского удостоверения
В Ингушетии продлены сроки приема заявок на участие в конкурсе «Лучшее подсобное хозяйство»
Творческая делегация Ингушетии представила республику на фестивале «Горцы» в Дагестане
Ингушские спасатели заняли призовые места в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Ингушетия примет участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» партии «Единая Россия»
Министр культуры Ингушетии проверила ход капремонта детской школы искусств в Карабулаке
В Ингушетии иностранец предстанет перед судом за кражу телефона
Собкор газеты «Ингушетия» стала призером конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Главное

Яндекс.Метрика

 