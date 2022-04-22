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Жителя Ингушетии будут судить за реализацию контрафактного алкоголя

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Прокуратурой Назрановского района Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, 52-летний житель города Карабулака приобрел и хранил в помещении кафе, расположенного в сельском поселении Плиево, в целях сбыта алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по наличию в ней большого объема токсичных веществ.

В марте текущего года в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» он сбыл за 200 рублей одну бутылку со спиртосодержащей жидкостью с наименованием «Домашняя», объемом 0,5 литра.

Кроме этого, в помещении кафе сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты еще 87 аналогичных бутылок.

Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.

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