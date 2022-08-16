Жителя Ингушетии будут судить за сбыт сильнодействующих веществ
Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Назрановского района Ингушетии, который обвиняется в незаконном сбыте сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии дознания, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ноябре 2021 года в сельском поселении Кантышево, мужчина сбыл «условному закупщику» за 5 тыс. рублей 8 капсул «Лирика Прегабалин 300 мг», содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — прегабалин общей массой 3,20 грамм.
Уголовное дело прокурором направлено в Назрановский районный суд для рассмотрения по существу.