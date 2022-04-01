Жителя Ингушетии будут судить за вымогательство 9 млн рублей у предпринимателя

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В Курске перед судом предстанет 35-летний житель Ингушетии, который обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере в отношении предпринимателя, сообщает пресс-служба Курского районного суда.

«Уголовное дело поступило на рассмотрение в Курский районный суд Курской области. По данным следствия, обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору вымогал более девяти миллионов рублей у курского предпринимателя. При этом они применяли в отношении последнего пытки», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному уголовному делу назначено предварительное слушание в закрытом судебном заседании на 7 апреля 2022 года.

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