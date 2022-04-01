Жителя Ингушетии будут судить за вымогательство 9 млн рублей у предпринимателя

«Уголовное дело поступило на рассмотрение в Курский районный суд Курской области. По данным следствия, обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору вымогал более девяти миллионов рублей у курского предпринимателя. При этом они применяли в отношении последнего пытки», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному уголовному делу назначено предварительное слушание в закрытом судебном заседании на 7 апреля 2022 года.