Штраф

Жителя Ингушетии оштрафовали за реализацию суррогатного алкоголя на 50 тыс. рублей

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58-летнего жителя Ингушетии оштрафовали на 50 тыс. рублей за реализацию суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в феврале 2022 года в Малгобеке, при проведении работниками полиции оперативно-розыскных мероприятий (проверочная закупка), находясь в помещении кафе «Ветерок» мужчина незаконно сбыл за 200 рублей одну бутылку спиртосодержащей жидкости с наименованием «Царская охота», объемом 0,5 литров.

Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия в помещении кафе были обнаружены и изъяты еще 17 аналогичных бутылок.

Согласно заключению эксперта, представленная на исследование спиртосодержащая продукция не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по наличию в ней большого объема токсичных веществ.

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