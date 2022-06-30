Жителя Ингушетии осудили к исправительным работам за хранение заряженного пистолета

«Судом установлено, что злоумышленник незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания в сельском поселении Сурхахи пистолет конструкции Макарова и магазин к нему, снаряженный пятью патронами калибра 9 мм. Указанное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками ОУР ОМВД России по Назрановскому району в ходе обыска в подсобном помещении домовладения в феврале 2022 года», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Приговором Назрановского районного суда республики ему с учетом наличия на иждивении малолетнего ребенка назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.