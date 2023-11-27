Приговор

Жителя Ингушетии осудили за незаконный оборот сильнодействующих веществ

0

Суд приговорил к одному году и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии 23-летнего жителя Малгобека за незаконный оборот сильнодействующих веществ, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«Обвиняемый приобрел и хранил сильнодействующие вещества «Прегабалин», «Трамал» и «Тропикамид» общей массой 143 гр. с целью распространения и извлечения материальной выгоды», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант был задержан с поличным 28 августа прошлого года правоохранителями, а сильнодействующие вещества изъяты из оборота.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 234 УК России (незаконное хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии призвал жителей принять участие в отборе проекта Национального парка
УПЧ по региону восстановил пенсионные права жительницы Ингушетии
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог вдове ветерана СВО
Ингушский драмтеатр готовит для зрителей новый спектакль «Свекровь и шесть невесток»
В столице Ингушетии установят памятник государственному деятелю Идрису Зязикову
Магомед Медов из Ингушетии один из первых принял участие в СВО
В Джейрахском районе Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра
Уроженец Ингушетии стал чемпионом Московского областного турнира по ММА
В Ингушетии завершился региональный чемпионат по оказанию первой помощи
Ингушский госуниверситет приглашает к участию в фотоконкурсе «Ингушетия глазами молодежи»
Экс-заместитель главврача больницы в Ингушетии обвиняется в получении взятки

Главное

Яндекс.Метрика

 