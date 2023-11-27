Жителя Ингушетии осудили за незаконный оборот сильнодействующих веществ

«Обвиняемый приобрел и хранил сильнодействующие вещества «Прегабалин», «Трамал» и «Тропикамид» общей массой 143 гр. с целью распространения и извлечения материальной выгоды», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант был задержан с поличным 28 августа прошлого года правоохранителями, а сильнодействующие вещества изъяты из оборота.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 234 УК России (незаконное хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере).