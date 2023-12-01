Жителя Ингушетии осудили за повторное вождение в алкогольном опьянении

Ранее судимый за аналогичное деяние и лишенный прав мужчина в августе этого года вновь сел за руль ВАЗ-211540 в нетрезвом виде и был отстранен от управления автомашиной госавтоинспектором.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении троих несовершеннолетних детей, Карабулакским районным судом фигурант приговорен к одному году колонии-поселения. В качестве дополнительного наказания он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3,5 года.