Приговор

Жителя Ингушетии осудили за повторное вождение в алкогольном опьянении

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За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения осужден 52-летний житель республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее судимый за аналогичное деяние и лишенный прав мужчина в августе этого года вновь сел за руль ВАЗ-211540 в нетрезвом виде и был отстранен от управления автомашиной госавтоинспектором.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении троих несовершеннолетних детей, Карабулакским районным судом фигурант приговорен к одному году колонии-поселения. В качестве дополнительного наказания он лишен права управлять транспортными средствами сроком на 3,5 года.

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