Жителя Ингушетии подозревают в призывах к экстремизму в социальной сети
Сотрудники центра противодействия экстремизму и ВОГ МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ по региону в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что 2 мая 2020 года житель республики разместил на своей персональной странице в популярной социальной сети публикацию.
Согласно заключению специалиста, в материале усматриваются лингвистические признаки побуждения агрессивных действий, а также цитаты против группы лиц по признакам национальности и религии.
В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба МВД по региону.