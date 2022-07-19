Экстремизм

Жителя Ингушетии подозревают в призывах к экстремизму в социальной сети

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Сотрудники центра противодействия экстремизму и ВОГ МВД России по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ по региону в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что 2 мая 2020 года житель республики разместил на своей персональной странице в популярной социальной сети публикацию.

Согласно заключению специалиста, в материале усматриваются лингвистические признаки побуждения агрессивных действий, а также цитаты против группы лиц по признакам национальности и религии.

В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба МВД по региону.

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