Жителя Ингушетии подозревают в призывах к экстремизму в социальной сети

Согласно заключению специалиста, в материале усматриваются лингвистические признаки побуждения агрессивных действий, а также цитаты против группы лиц по признакам национальности и религии.

В действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба МВД по региону.