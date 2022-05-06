Жителя Ингушетии приговорили к 1,6 года тюрьмы за угон автомобиля
В Ингушетии 19-летнего местного жителя осудили к 1,6 года тюрьмы за угон автомобиля в феврале 2022 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Судом установлено, что злоумышленник в сельском поселении Плиево угнал припаркованный у частного дома автомобиль марки ВАЗ 211440, после чего скрылся с места преступления. Угнанный автомобиль он вскоре бросил неподалеку от строящегося психоневрологического диспансера. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», — говорится в сообщении.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 1,6 года ограничения свободы.