Жителя Ингушетии приговорили к году тюрьмы за смертельное ДТП с пешеходом

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Судом установлено, что мужчина 29 августа 2021 года по пр. Базоркина в Назрани совершил наезд на 58-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги, от которых последний скончался после доставления в больницу», — говорится в сообщении.

Приговором Магасского районного суда республики Ингушетия он признан виновным в совершении инкриминируемого деяния и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Одновременно суд лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.