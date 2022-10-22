Жителя Ингушетии привлекут к ответственности за повторное самовольно подключение к газопроводу

Речь идет о повторном незаконном подключении к сетям. В 2021 году житель этого населенного пункта совершил самовольное подключение к газопроводу и нанес ущерб компании в размере более 15 тыс. рублей. Он был подвергнут административному наказанию (ст. 7.19 КоАП) в виде штрафа в 10 тыс. рублей. В октябре текущего года мужчина снова совершил самовольное подключение и нанес ущерб на сумму более 40 тыс. рублей.

«Незаконные подключения влекут за собой не только угрозу имуществу, но и здоровью и жизни как самого нарушителя закона, так и окружающих его людей. Главная задача специалистов в таких рейдах — обеспечить безопасное и безаварийное газоснабжение потребителей в республике», — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань Олег Былков.

Рейдовые мероприятия по выявлению самовольных подключений и пресечению несанкционированного отбора газа проводятся постоянно. Совместные бригады с сотрудниками поставщика газа и газораспределительной организации ежедневно выезжают для приостановки газоснабжения абонентам-должникам, которые ранее были уведомлены о предстоящем отключении, отметили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Назрань».

Там также напомнили, что федеральным законом № 229-ФЗ от 29 июля 2018 года в статью 215.3 УК России введена уголовная ответственность за самовольное подключение к газопроводам, предусматривающая наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей., либо лишение свободы на срок до двух лет при совершении аналогичного деяния повторно.