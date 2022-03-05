Жителя Ингушетии уличили в продаже «аптечных» наркотиков

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В отношении 24-летнего жителя Ингушетии возбудили уголовное дело по подозрению в незаконной продаже 14 капсул «Лирика Прегабалин 300 мг» и 6 полимерных флаконов с надписью «Тропикамид 10 мл», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленник в Назрани в ходе оперативно-розыскного мероприятии «Проверочная закупка» сбыл за 13 тыс. рублей «условному закупщику» 14 капсул «Лирика Прегабалин 300 мг» и 6 полимерных флаконов с надписью «Тропикамид 10 мл». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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