Жителя Ингушетии заподозрили в героизации уничтоженного в 2003 году известного террориста

Полицейские совместно с коллегами из УФСБ России в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что в 2020 году местный житель разместил на своей персональной странице в одной из социальных сетей публикацию, содержащую текст, оправдывающий терроризм. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в республиканском МВД.

«По данному факту компетентными органами в отношении упомянутого гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как уточнил газете «Ингушетия» информированный источник, молодой человек 2001 года рождения из Назрановского района опубликовал пост с оправданием терроризма. Его отправили под подписку о невыезде.