Жителя Ингушетии ждет суд за двойное убийство 21-летней давности

0

В Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Ингушетии, которого обвиняют в двойном убийстве в 2001 и 2002 годах. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР области.

«По данным следствия, в марте 2002 года обвиняемый находился на дискотеке в Доме культуры в поселке Петровский Октябрьского района. В указанном месте у обвиняемого на бытовой почве возник конфликт с тремя местными жителями. В ходе ссоры он нанес мужчинам ножевые ранения, от полученных травм один потерпевший погиб, двоим была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему они остались живы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления.

«В августе 2001 года на почве личных неприязненных отношений в Сунженском районе Ингушетии он также убил мужчину. После чего он и уехал в Челябинскую область», — добавили в пресс-службе.

Мужчине удавалось скрываться на протяжении 20 лет, на данный момент злоумышленник задержан сотрудниками ГУ МВД по региону.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
По иску городской прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт по продаже поддельных дипломов
По предварительным данным переписи 2021 года в России проживает порядка 147 млн человек
В Ингушетии стройфирму оштрафовали на 50 млн рублей за невыполнение условий госконтракта
Власти Ингушетии отремонтируют сгоревшие в феврале в Назрани квартиры
Премьер Ингушетии прокомментировал отчет правительства РФ в Государственной Думе
Житель Ингушетии отправится в колонию за ношение огнестрельного пистолета
За последний месяц в Ингушетии на продукты зафиксирован рост цен более чем на 10%
В Ингушетии состоялся смотр исполнительского мастерства преподавателей ДШИ
Юным музыкантам Ингушетии рассказали о творчестве советских композиторов, посвященном здоровому образу жизни
В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс для будущих хирургов
Юная вокалистка из Ингушетии стала лауреатом международного конкурса искусств «Моя звезда»

Главное

Яндекс.Метрика

 