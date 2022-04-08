Жителя Ингушетии ждет суд за двойное убийство 21-летней давности

«По данным следствия, в марте 2002 года обвиняемый находился на дискотеке в Доме культуры в поселке Петровский Октябрьского района. В указанном месте у обвиняемого на бытовой почве возник конфликт с тремя местными жителями. В ходе ссоры он нанес мужчинам ножевые ранения, от полученных травм один потерпевший погиб, двоим была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему они остались живы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователем СК установлена причастность обвиняемого к совершению еще одного преступления.

«В августе 2001 года на почве личных неприязненных отношений в Сунженском районе Ингушетии он также убил мужчину. После чего он и уехал в Челябинскую область», — добавили в пресс-службе.

Мужчине удавалось скрываться на протяжении 20 лет, на данный момент злоумышленник задержан сотрудниками ГУ МВД по региону.