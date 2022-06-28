Прокуратура

Жителя Ингушетии ждет суд за хранение патронов к пистолету Макарова

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Житель Магаса предстанет перед судом за незаконное хранение боевых патронов к ПМ. Боеприпасы обнаружили в его автомобиле в ходе досмотра, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

«По версии дознания, мужчина незаконно приобрел и хранил в бардачке своего автомобиля марки Toyota Camry 32 патрона калибра 9 мм (9×18 мм). Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК России (незаконные приобретение и хранение боеприпасов)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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