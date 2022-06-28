Жителя Ингушетии ждет суд за хранение патронов к пистолету Макарова

«По версии дознания, мужчина незаконно приобрел и хранил в бардачке своего автомобиля марки Toyota Camry 32 патрона калибра 9 мм (9×18 мм). Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК России (незаконные приобретение и хранение боеприпасов)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.