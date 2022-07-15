Жителя Ингушетии ждет суд за повторную врезку в газопровод

«По версии дознания, злоумышленник повторно совершил подключение к газопроводу и с указанного времени приступил к бездоговорному потреблению газа для личных нужд. Уголовное дело прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

Отмечается, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.3 УК России (самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).